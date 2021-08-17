В Эстонии установят памятник антисоветским повстанцам

В деревне Мынисте на юге Эстонии установят памятник «лесным братьям». Об этом пишет Telegram-канал Sputnik Meedia.

Памятник представляет из себя деревянную скульптуру, которая изображает трех антисоветских повстанцев, несущих женщину с эстонским флагом в руках.

Сообщается, что открытие мемориала состоится 22 августа.

«Лесными братьями» неофициально называют подпольные вооруженные формирования националистов, действовавших в 1940-1950-х годах на территории Эстонии, Латвии и Литвы. Они выступали против советской власти и боролись за восстановление независимости прибалтийских республик, которая была утрачена после присоединения к СССР. В результате послевоенных столкновений с участием боевиков погибли более 25 тысяч человек, в том числе мирные граждане.