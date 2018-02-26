Эстонские военные помаршировали под песню об убийстве русских

Правозащитный центр «Китеж» направил в Министерство обороны Эстонии запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что в одной из воинских частей страны солдаты учат строевую песню с призывом убивать русских. Об этом сообщается на сайте центра.

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Правозащитники заявили, что им поступила информация, что в одной из частей Сил обороны Эстонии в качестве строевой песни разучивается так называемая «Песня лесных братьев», содержащая следующие строки: «Mu ema, isa lasti maha. Ja kallim viidi Siberi. Nüüd hulgun mööda soid ja radu. Ja tapan vene tiblasid» («Моя мать и отец были расстреляны. Дорогая отправлена в Сибирь. Теперь брожу по болотам и тропам. И убиваю русских тибла (презрительное прозвище представителей русскоязычного населения Эстонии — прим. «Ленты.ру»)».

Текст песни вызвал возмущение у русских военнослужащих, отмечается в публикации.

«Лесными братьями» неофициально называют незаконные вооруженные формирования, действовавшие в 1940-1950-х годах на территории Эстонии, Латвии и Литвы. Эти соединения выступали против советской власти и за восстановление государственной независимости этих республик, утраченной в 1940 году после присоединения Прибалтики к СССР. Наибольший размах движение приобрело в Литве, где от рук «лесных братьев» в 1944-1958 годах погибли более 25 тысяч человек.

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