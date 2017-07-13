НАТО заподозрили в поощрении терроризма из-за ролика о «лесных братьях»

Публикация НАТО видеоролика о так называемых лесных братьях говорит о том, что в странах альянса начинает доминировать фашистская идеология. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в четверг, 13 июля.

«НАТО сегодня становится на сторону преступников, фашистов. Это очень печальный сигнал для всего мирового сообщества», — сказал парламентарий.

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«Сегодня то, что происходит в Польше, в Германии, Франции, когда взрывают людей, это как раз то, что делали "лесные братья", — подчеркнул он. — Получается, что руководители НАТО (...) поощряют терроризм на своей территории».

Водолацкий также призвал запретить фильм, который анонсировали в опубликованном в Twitter альянса видео.

Ранее в четверг вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя ролик, заявил, что в лице НАТО Россия имеет дело с «наследниками гитлеровских недобитков». По его мнению, в странах Североатлантического альянса окончательно обнаглели.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала видео о «лесных братьях» попыткой НАТО извратить историю.

В восьмиминутном видео участники незаконных вооруженных формирований, которые активно боролись с советской властью в 1940-1950-х годах на территории Эстонии, Латвии и Литвы, изображаются героями и освободителями. В записи также анонсируется посвященный им фильм.