Вирусологи оценили слова Мясникова об отсутствии коллективного иммунитета

Коллективный иммунитет от коронавируса в России однажды сформируется, однако процесс его появления осложняется возникновением новых мутаций инфекции, заявили РБК опрошенные эксперты.

Вирусологи оценили слова врача и телеведущего Александра Мясникова об отсутствии в России коллективного иммунитета от COVID-19. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил, что иммунитет зависит от изменчивости коронавируса.

«Если вирус будет продолжать мутировать, то коллективный иммунитет будет несостоятельным, коллективный иммунитет не будет защищать от заболевания», — подчеркнул ученый.

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Вознесенский допустил, что однажды появится такой штамм коронавируса, от которого не смогут защитить уже разработанные вакцины. Однако это не критичная проблема, поскольку ученые «дорабатывают» препараты для их эффективности, учитывая мутации. По его мнению, коронавирус станет «таким же сезонным заболеванием, как грипп», поэтому коллективный иммунитет появится после массовой вакцинации.

Адемик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев добавил, что сроки формирования коллективного иммунитета зависят от эффективности вакцин, распространения COVID-19, а также от длительности иммунитета после перенесенного заболевания. Чтобы его достигнуть, необходимо наличие антител к коронавирусу у 80 процентов россиян.

Ранее Мясников окончательно спрогнозировал отсутствие коллективного иммунитета против коронавируса в России. При этом индивидуальный иммунитет от вакцинации работает довольно эффективно надежно — по мнению врача, это «хорошая новость» четвертой волны заболевания в стране.