Доктор Мясников: коллективного иммунитета у нас не будет, как ранее и предполагалось

Врач и телеведущий Александр Мясников окончательно предрек отсутствие коллективного иммунитета, а также сравнил волны пандемии коронавируса в Европе, Америке и России. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

По словам врача, четвертая волна уже «накатилась» на Европу и Америку, однако в России еще только начало спада третьей волны.

Он отметил, что можно наблюдать, как меняется поведение коронавируса в странах, «достаточно плотно привитых» против коронавируса.

«Процент положительных тестов в среднем там примерно 4,5-5. (В период между волнами этот процент где-то 0,5-1 процента). В полностью привитом Израиле он 5,8 процента, в СЩА, где полностью вакцинированы больше половины населения- 13,8 процента. (У нас в России спад и процент положительных тестов 4,6 процента и продолжает снижаться). Так что, как многими (и мной) ранее предполагалось- коллективного иммунитета у нас не будет», — написал врач. Однако, по его словам, индивидуальный иммунитет от вакцинации работает достаточно надежно — доктор назвал это «хорошей новостью» четвертой волны.

Ранее Доктор Мясников рассказал о том, чем может быть полезен лишний вес. «Научные данные говорят, что пожилой человек старше 65 лет с повышенной массой тела живет дольше, чем с нормальной. Пожилому надо чуть-чуть запаса», — подчеркнул доктор, добавив, что в пожилом возрасте организм воспринимает потерю веса как болезнь.