Собчак упрекнула россиян в «дремучем сознании»

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на критику скульптуры швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4», установленной на Болотной набережной в Москве. В своем Instagram-аккаунте журналистка упрекнула россиян в «дремучем сознании».

Знаменитость назвала Фишера «крутейшим художником», который выставляется на различных форумах мирового искусства, в том числе и Венецианских биеннале. «Что видят в этой работе люди? Что пишут об этом в сети? Хорошие вопросы, но у меня есть еще лучше: что они не видят в себе?» — написала она.

По словам Собчак, жители столицы и других российских городов не хотят вникать ни во что новое, им проще «облить помоями» или сравнить с ними все, что мало изучено. «Дремучее сознание живет в головах тех же людей, что год за годом, десятилетие за десятилетием выбирают стабильность. И им памятник [писателю Ивану] Крылову на Патриках или картины [художника Александра] Шилова всегда будут нравиться больше, чем вот эта вот классная крутая штука», — ответила критикам журналистка.

Ранее провокационный арт-объект Фишера раскритиковал главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников. Доктор заявил, что скульптура должна находиться не на набережной, а в музее. Он объяснил, что в таком случае инсталляция не будет раздражать людей, которые просто вышли погулять по центру Москвы.

Скульптура швейцарского художника Фишера «Большая глина № 4» была установлена на Болотной набережной в Москве в начале августа. 12-метровая алюминиевая инсталляция простоит напротив дома культуры ГЭС-2 несколько месяцев. Арт-объект вызвал неоднозначную реакцию у жителей столицы: его уже сравнили с кучей мусора и мороженым.