Российский врач рассказала об опасности отека ног

Терапевт и диетолог Елена Черненко в беседе с Пятым каналом сообщила, что возникновение резкого отека ног может говорить о патологиях почек и сердечно-сосудистой системы.

По ее словам, если отек возник достаточно резко и впервые в жизни, то следует экстренно обратиться к терапевту. При этом если отеки возникают регулярно к вечеру и не доставляют какого-либо неудобства, это говорит о венозной недостаточности и требует планового обращения к специалисту. «Нужно сделать УЗИ сосудов нижних конечностей, это сосуды, вены и артерии. Если мы говорим про эти венозные отеки, то необходима консультация хирурга или флеболога», — пояснила Черненко.

Особое внимание на эту проблему стоит обратить пожилым людям. Терапевт призвала вызывать скорую помощь, если присутствует резко возникший отек только одной ноги, поскольку такая симптоматика может говорить о тромбе, который возник в сосудах конечности.

Ранее врач Александр Мясников сообщил, что отеки под глазами или на ногах могут быть смертельно опасны, они говорят о серьезных проблемах со здоровьем. Доктор предупредил россиян о том, что отеки могут появляться из-за болезни почек, сердца или печени. Также это происходит после приема обезболивающих и гормональных препаратов. Мясников заявил, что бороться с отеками нужно лечением их первопричин.