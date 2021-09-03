Врач назвал шесть самых опасных видов головной боли

Врач Кирилл Нагорнюк, невролог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье», в разговоре с «Лентой.ру» назвал шесть самых опасных видов головной боли — их необходимо различать и предупреждать, чтобы защититься от более серьезных последствий.

Так, опасность может представлять внезапная и сильная головная боль.

«Пациенты часто описывают ее как "самую сильную боль в жизни", "удар молнии" или просто чувство "удара по голове". Такая боль может быть признаком кровоизлияния в области оболочек мозга» Кирилл Нагорнюк невролог

Второй вид боли, который назвал Нагорнюк, — та, что заставляет просыпаться по ночам или усиливается в утренние часы. Она может сопровождаться тошнотой или рвотой, а также нарастать при кашле, чихании, натуживании и наклоне вперед. Такие симптомы характерны при повышении внутричерепного давления, например, при опухоли.

Третий вид боли — нарастающая, при которой человек ощущает онемение или слабость в конечности, либо у него возникает асимметрия лица, нарушение зрения, слуха, речи или координации. Она может быть признаком инсульта.

Кроме того, Нагорнюк отметил головные боли, которые сопровождаются высокой температурой, тошнотой, недомоганием, а также чувством скованности и ограничением движений в мышцах шеи. По его словам, такое состояние может указывать на менингит.

Пятый вид головное боли, которая должна вызывать опасение — волнообразная головная боль, которая нарастает после травмы головы, сопровождается, тошнотой, сонливостью или, наоборот, возбуждением, может быть симптомом развития внутричерепной гематомы. Шестой вид — интенсивная боль в области виска у пациентов старше 60-ти лет, которая сопровождается повышением температуры и нарушением остроты зрения на один глаз. Подобные симптомы могут быть проявлением воспалительного процесса в сосудах.

«В целом, любая новая головная боль, особенно у пожилых пациентов, является поводом для консультации врача и обсуждения деталей, чтобы принять верное решение», — заключил он.

Ранее россиянам рассказали, что для того, чтобы не пропустить развивающийся инфаркт или инсульт, стоит обратить внимание на свое состояние, которое можно перепутать с усталостью или возрастным недомоганием. При развитии инфаркта или инсульта люди отмечают покалывание в теле, которое может сопровождаться онемением. Многие жалуются на слабость или онемение лица, руки или ноги, как правило, с одной стороны. Также могут начаться проблемы с ходьбой и равновесием, внезапная спутанность сознания, очень сильная головная боль. В таком случае необходимо обратиться к врачу.