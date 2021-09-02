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Россиянам назвали предвестников инфаркта

Терапевт Чернышова: у людей с повышенным давлением риск инфаркта больше
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Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Самым главным предвестником инфаркта является артериальная гипертензия (повышенное давление). У людей с таким синдромом риск инсульта и инфаркта во много раз выше, чем у здорового человека. Его назвала российский врач-терапевт Надежда Чернышова в интервью «Москве 24».

По ее словам, в качестве профилактики людям с гипертензией следует поддерживать нормальное давление. Данная проблема решается медикаментозно, обычно курс лечения длится до конца жизни, отметила врач.

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Также еще одним предвестником инфаркта является ишемическая болезнь сердца.

«Происходит так, что сосуды, питающие сердце, закупориваются атеросклеротическими бляшками. Как правило, инфаркт не начинается внезапно у полностью здорового человека. Сначала бывают приступы болей в сердце, это видно на ЭКГ. При этом у человека есть в запасе несколько лет, чтобы исправить ситуацию», — уточнила терапевт.

Она добавила, что развитие инфаркта зависит от генетики (20 процентов), уровня и доступности современной медицины (30 процентов), а также здорового образа жизни (50 процентов) — это физическая активность, правильное питание, правильный режим сна и отдыха и борьба со стрессом, заключила Чернышова.

Ранее врач-терапевт Дмитрий Карпенко заявил, что при развитии инфаркта или инсульта пациенты отмечают покалывание в теле, которое может сопровождаться онемением. Кроме того, многие жалуются на слабость или онемение лица, руки или ноги, как правило, с одной стороны.

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