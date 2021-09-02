Россиянам назвали предвестников инфаркта

Самым главным предвестником инфаркта является артериальная гипертензия (повышенное давление). У людей с таким синдромом риск инсульта и инфаркта во много раз выше, чем у здорового человека. Его назвала российский врач-терапевт Надежда Чернышова в интервью «Москве 24».

По ее словам, в качестве профилактики людям с гипертензией следует поддерживать нормальное давление. Данная проблема решается медикаментозно, обычно курс лечения длится до конца жизни, отметила врач.

Также еще одним предвестником инфаркта является ишемическая болезнь сердца.

«Происходит так, что сосуды, питающие сердце, закупориваются атеросклеротическими бляшками. Как правило, инфаркт не начинается внезапно у полностью здорового человека. Сначала бывают приступы болей в сердце, это видно на ЭКГ. При этом у человека есть в запасе несколько лет, чтобы исправить ситуацию», — уточнила терапевт.

Она добавила, что развитие инфаркта зависит от генетики (20 процентов), уровня и доступности современной медицины (30 процентов), а также здорового образа жизни (50 процентов) — это физическая активность, правильное питание, правильный режим сна и отдыха и борьба со стрессом, заключила Чернышова.

Ранее врач-терапевт Дмитрий Карпенко заявил, что при развитии инфаркта или инсульта пациенты отмечают покалывание в теле, которое может сопровождаться онемением. Кроме того, многие жалуются на слабость или онемение лица, руки или ноги, как правило, с одной стороны.