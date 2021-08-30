Распространенный препарат помог снизить риск смерти от болезней сердца

Комбинированная терапия аспирином, статинами (средствами для снижения уровня холестерина) и двумя препаратами для коррекции артериального давления помогла наполовину снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, выяснила международная команда исследователей. Их работа опубликована в журнале The Lancet.

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Ученые из 13 стран проанализировали данные трех клинических исследований на 18 тысячах пациентах из 26 стран, у которых ранее не было обнаружено сердечно-сосудистых заболеваний. В них сравнивались два комбинированных препарата с установленной дозой — один с аспирином, другой без. Выяснилось, что прием первого понижал риск инфаркта на 53 процента, риск инсульта на 51 процент, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 49 процентов. При этом, как отмечают ученые, комбинация успешно действовала как при отдельном приеме каждого компонента, так и в качестве политаблетки.

«Действие [препарата] одинаково при разных уровнях кровяного давления и холестерина, не зависит от наличия диабета. Однако наибольшего эффекта можно добиться у пожилых людей», — отметил первый автор исследования, доцент Университета Макмастера (Канада) Филипп Джозеф. По оценкам ученых, широкомасштабное использование препарата может помочь избежать инсульта, инфаркта и смерти от них от пяти до десяти миллионам людей ежегодно.

