Дешевое и доступное лекарство оказалось средством от агрессивного рака груди

Программа Breast Cancer Now Catalyst Program исследует аспирин как часть потенциальной терапии против агрессивной формы рака груди. Специалисты надеются, что дешевое и доступное лекарство может безопасно сработать в комплексе с иммунотерапией, пишет News Medical.

В инновационном исследовании изучается, может ли прием аспирина, обычно используемого в качестве обезболивающего, вместе с препаратом авелумаб для иммунотерапии повысить его эффективность для людей, страдающих раком груди. При использовании в комбинации лекарственные средства потенциально могут предотвратить смерть людей от этого заболевания.

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В рамках программы компания Pfizer предоставила программе финансирование в виде гранта на независимые медицинские исследования и доступ к нескольким лекарствам.

«Пробовать использовать такой препарат, как аспирин, интересно, потому что он широко доступен и дешев в производстве. Мы надеемся, что наше испытание покажет, что в сочетании с иммунотерапией аспирин может усилить ее действие и, в конечном итоге, обеспечить новый безопасный способ лечения рака груди», — рассказала онколог из фонда Christie Национальной службы здравоохранения Великобритании, доктор Энн Армстронг.

Исследователи отмечают, что трижды негативный рак молочной железы трудно поддается терапии, варианты лечения этого типа обычно ограничиваются комбинацией хирургического вмешательства, химиотерапии и лучевой терапии, а также может иметь изнурительные побочные эффекты.

Ранее ученые из Колумбийского университета назвали признаки одного из самых агрессивных видов рака. Желтизна кожи и белков глаз могут говорить о поражении поджелудочной железы, по ним можно диагностировать заболевание на ранней стадии. Согласно выводам ученых, опухоль поджелудочной железы может расти годами, и больной не заподозрит о ней из-за особого расположения.

