Ученые полностью победили рак молочной железы

Новый метод лечения рака молочной железы убивает от 95 до ста процентов опухолевых клеток у модельных мышей, почти полностью побеждая болезнь у грызунов. Препарат ErSO, разработанный учеными из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне, быстро сокращает не только первичные опухоли до неопределяемого уровня, но также успешно борется с метастазами. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

По словам специалистов, даже когда несколько раковых клеток выживают, позволяя опухолям вырасти снова в течение нескольких месяцев, новообразования остаются полностью чувствительными к повторному лечению с помощью ErSO. ErSO вызвал быстрое разрушение большинства метастазов в легких, костях и печени и резкое сокращение метастазов в мозге.

Активность ErSO зависит от белка, называемого рецептором эстрогена, который присутствует в большом проценте опухолей груди. Когда ErSO связывается с рецептором эстрогена, он активирует клеточный путь a-UPR, который подготавливает раковые клетки к быстрому росту и защищает их от стресса. Однако чрезмерная активация a-UPR «перегружает» раковые клетки и вызывает их гибель. В отличие от других предшественников, работающих схожим образом, ErSO не вызывает заметных побочных эффектов.

Поскольку около 75 процентов случаев рака груди являются положительными по рецепторам эстрогена, ErSO может быть весьма эффективным против наиболее распространенной формы рака груди. Кроме того, препарат может сработать даже против тех раковых заболеваний, что не считаются традиционно положительными по эстрогену.