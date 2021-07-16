Перечислены пять неочевидных симптомов рака легких

Британские медики перечислили пять неочевидных симптомов, которые могут свидетельствовать о раке легких. Об это пишет издание Daily Express.

Так, у некоторых пациентов наблюдаются изменения на ногтях — кончики начинают изгибаться вниз больше обычного. Кроме того, боль в руке или плече вызывается определенным типом рака легких, если он распространяется на нервы.

Изменения голоса также могут свидетельствовать о раке. Голос человека может стать более хриплым, а иногда больной может начать издавать необычные для себя звуки.

Опущенное веко может говорить о наличии рака легких, в таком случае происходит сдавливание нервов. Постоянная жажда и частое мочеиспускание наблюдают у себя 20 процентов пациентов. К другим симптомам относят кашель с кровью или избытком слизи, боли в груди.

Ранее специалисты из медицинской организации Cancer Research UK перечислили основные симптомы растущей раковой опухоли и рассказали, как распознать рак желудка на ранней стадии. По словам медиков, в основном пациенты, у которых диагностировали это заболевание, жаловались на затрудненное глотание или дисфагию. При глотании может ощущаться болезненное жжение или даже боль.