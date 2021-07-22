Назван неожиданный симптом «тихого» рака у женщин

В научно-исследовательском центре Moffitt Cancer назвали непроходящее вздутие живота неожиданным симптомом так называемого «тихого» рака яичника у женщин. Об этом пишет газета Daily Express.

Так, при вздутии живот у больного выглядит надутым, круглым, может быть даже твердым. В основном это связывают с неправильным питанием, проблемами с пищеварением или стрессом. «Однако иногда оно сигнализирует о серьезной болезни», — пояснили специалисты.

Кроме того, уточняется, что многие иногда испытывают вздутие живота, и лишь в случаях, когда симптом беспокоит в течение трех недель или более, рекомендуется обратиться к врачу.

Медики также заявили, что рак яичника нередко называют «тихой болезнью», так как пациенты часто не подозревают об опасности наблюдаемых у них тревожных знаков вплоть до поздней стадии. К другим симптомам болезни относят необъяснимую потерю веса, сильную усталость и проблемы с мочеиспусканием.

Ранее специалисты из медицинской организации Cancer Research UK рассказали, что распознать симптомы рака можно по трем видимым признакам на языке. Злокачественные образования могут развиваться на языке или под ним. Основными факторами риска развития рака языка являются курение, употребление алкоголя и заражение вирусом папилломы человека, говорится в статье.