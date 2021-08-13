Открыт новый способ лечения диабета

Российские ученые совместно с коллегами из США определили структуру лейкотриенового рецептора BLT1, который участвует в воспалительных процессах и играет роль в развитии инфекционных, аллергических и опухолевых заболеваниях. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, открывают новый путь к разработке способов лечения диабета 2-го типа.

Специалисты установили, что BLT1 связан с рядом болезней, в том числе астмой, гриппом, артритом, атеросклерозом, диабетом и раком. Хотя неоднократно предпринимались попытки использовать рецептор в качестве мишени для лекарственных средств, потенциальные препараты обладали рядом нежелательных побочных эффектов, низкой эффективностью и долгим выведением из организма.

Исследователи представили кристаллическую структуру человеческого BLT1 (hBLT1) в комплексе с селективным антагонистом MK-D-046, разработанным для лечения диабета 2-го типа и других воспалительных состояний. Они проанализировали связь между строением и активностью рецептора с помощью намеренных мутаций в ключевых участках молекул, и определили механизм связывания различных подтипов рецептора с лигандами — небольшими молекулами, которые образуют вместе с BLT1 сложные комплексы.

Как пишут авторы работы, знание структуры помогает идентифицировать скрытый в мебранне клетки канал доступа лиганда к рецептору, а также определить возможные способы связывания с рецептором. Это дает понимание, как лиганды распознают BLT1, и открывает новые возможности для разработки лекарств.