Иммунолог оценил перспективы нового средства от коронавируса

Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «Лентой.ру» оценил перспективы растения Nigella sativa (чернушки посевной) в лечении коронавируса. По словам медика, благодаря исследованиям ученых может появиться возможность выделить необходимое вещество из растений или производить его химическим путем, что станет важным шагом в борьбе с вирусом.

Цветковое растение Nigella sativa, произрастающее в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано в будущем как новое средство против COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.

Старое средство в новом разрезе

Медик заметил, что о целебных свойствах тмина заговорили не сегодня — еще в прошлом году пакистанские ученые опубликовали данные о том, что его семена помогают при коронавирусе.

«Видимо, здесь мы имеем дело с параллельным исследованием или его продолжением той же группой. Тмин — это традиционная приправа, использующаяся на Ближнем Востоке, — объяснил Болибок. — И там, действительно, есть соединение тимохинон, способное блокировать S-протеин коронавируса. Соответственно, благодаря ему вирус не распространяется дальше слизистых, а если и распространится, сама инфекция не приводит к повреждению внутренних органов».

Врач подчеркнул, что результаты исследования заслуживают внимания, но для того, чтобы их можно было использовать для лечения больных, требуется время. Пакистанские ученые уже установили, какое количество пищевого тмина необходимо употребить, чтобы достичь профилактического эффекта, но новое исследование выявило само вещество, обладающее лечебными свойствами.

«Пакистанские ученые предлагают смешивать тмин с медом и употреблять. А новое исследование четко устанавливает необходимое вещество, которое теперь можно выделить из растений и использовать, как лекарство. Например, как кофеин — его можно синтезировать и принимать в таблетках. В том же направлении, вероятно, пойдет и эта история: раз обнаружено конкретное вещество, дальше его будут пытаться выделить в чистом виде или синтезировать химическим путем. Если синтезировать окажется слишком сложно, наши агрономы и селекционеры выведут сорт, где вещества будет много», — рассказал Болибок.

Медик также обратил внимание на то, что уже участились запросы пользователей интернета на покупку черного тмина. Однако, как напомнил врач, злоупотреблять этой приправой нельзя — это может привести к проблемам с почками и поджелудочной железой.

Чернушка посевная также полезна при лечении высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина и сахарного диабета. В качестве противовоспалительного средства N.sativa помогает пациентам с аллергическим ринитом и синуситом, а также детской эпилепсией.