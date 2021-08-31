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Вирусолог объяснил боли в руке после вакцинации от COVID-19

Вирусолог Ларичев: микротравма иглой вызывает боль в руке после прививки от COVID-19
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Фото: Евгений Синицын / XinHua / Globallookpress.com

Неприятные ощущения и боль в руке после прививки от COVID-19 могут быть вызваны микротравмой, которую наносит игла. Об этом рассказал вирусолог Виктор Ларичев в интервью с радиостанцией «Говорит Москва».

«Прежде всего, это небольшая травма. Когда мы туда вводим раствор, там раздвигаются и прижимаются ткани», — объяснил Ларичев.

Также он отметил, что в вакцине есть компоненты, которые изначально не принимает организм. Вакцинация приводит к началу реакции на введенные вещества, что вызывает небольшое воспаление на месте укола.

По словам вирусолога, после получения второго компонента вакцины рука болит меньше, так как организм уже успевает подготовиться к повторной иммунизации.

Ранее генеральный директор центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что они могут разработать новый препарат от «дельта»-штамма коронавируса через год.

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