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В центре имени Чумакова назвали количество штаммов COVID-19 в будущем

Глава центра имени Чумакова: COVID-19 может остановиться на одном или нескольких штаммах
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Фото: Федеральный научный центр им. М.П. Чумакова РАН

Развитие коронавируса может остановиться на одном или нескольких штаммах. Такое количество мутаций назвал глава центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов в разговоре с RT.

«Вирус молодой, он меняется, и мы пока еще не знаем, на какой точке он может остановиться. Будет ли это один штамм, который вытеснит остальные, или это будут несколько штаммов, как у гриппа, например. Наша задача на сегодняшний день — выделить имеющиеся штаммы, культивировать их», — сказал Ишмухаметов.

Он добавил, что также важно добиться лабораторной стабильности штаммов для их использования в препаратах. Вирусолог отметил, что в центре имени Чумакова есть промышленная коллекция штаммов COVID-19, которая постоянно расширяется.

Ишмухаметов также назвал сроки создания вакцины против «дельта»-штамма COVID-19. По его словам, в центре имени Чумакова для этого потребуется год. Он подчеркнул, что речь идет о создании нового препарата, а не о модификации уже существующей вакцины «КовиВак».

Ранее биолог Константин Северинов оценил необходимость создавать вакцины от новых штаммов коронавируса. Он считает, что в этом нет никакой надобности. Такое мнение подтверждает и опыт Великобритании и Израиля, где высокий уровень вакцинации населения.

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