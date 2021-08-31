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Российский врач назвал необходимые перенесшим COVID-19 анализы

Врач Звонков: общий анализ крови необходимо сделать после перенесенного коронавируса
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Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков назвал анализы, необходимые перенесшим коронавирус. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По его словам, важно следить за состоянием органов и систем организма, которые особенно сильно поражены.

«Для человека, перенесшего ковид, контрольный анализ его состояния — это общий анализ крови, его делать обязательно. Еще надо проверить свертывание крови, достаточно сделать короткую коагулограмму, чтобы туда входил показатель МНО (международного нормализованного отношения)», — уточнил врач.

Он отметил, что анализ на свертываемость является важным, так как COVID-19 усиливает этот показатель, что, в свою очередь, опасно из-за риска тромбоза. Кроме того, Звонков рекомендовал переболевшим сдать тест на наличие антител и их уровень. При этом он призвал не интерпретировать результаты анализа самостоятельно, а обратиться к врачам.

Ранее врач-нефролог Анна Коробкина предупредила о влиянии коронавирусной инфекции на почки. По ее словам, COVID-19 атакует все органы, в которых присутствует фермент АПФ2, он используется вирусом в качестве рецептора для проникновения в клетки. Она отметила, что эти рецепторы есть в сердце, в подвздошной кишке, в пищеводе и в мочевом пузыре.

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