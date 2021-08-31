Врач предупредил об опасности «дельта»-варианта для детей

Специалист частной медицинской группы «Инвитро», врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил, что «дельта»-вариант коронавируса опасен для детей так же, как и для взрослых. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как пояснил Поздняков, и взрослые, и дети болеют более тяжело, чем год назад, особенно если у них уже есть фоновая патология. Помимо этого, у детей чаще фиксируются массивные поражения легких, тромбозы, другие тяжелые проявления COVID-19, а также бывает и постковидный синдром. Речь идет и о мультисистемном воспалительном синдроме, который может возникать даже после легкого заболевания и требует госпитализации.

«Таким образом, различия в тяжести заболевания между детьми и взрослыми, к сожалению, постепенно нивелируются. Хотя процент легких форм и у детей, и у взрослых выше, чем тяжелых», — заключил он.

Ранее генеральный директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что преобладание «дельта»-штамма коронавируса над другими штаммами в России превысило 95 процентов. В некоторых регионах страны «дельта»-штамм зафиксирован в 99 процентах случаев.