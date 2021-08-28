Ученые оценили риск госпитализации при «дельта»-штамме коронавируса

Ученые из Британии: при «дельта»-штамме риск госпитализации в два раза выше

У людей, зараженных индийским вариантом коронавирусной инфекции, в два раза выше вероятность быть госпитализированными, чем у тех, кто инфицирован британским штаммом. Об этом сообщили специалисты службы общественного здравоохранения Англии (PHE) и Кембриджского университета, их исследование опубликовано в журнале The Lancet.

Исследование проводилось с 29 марта по 23 мая текущего года. Экспертами были изучены данные 43,3 тысячи пациентов с COVID-19 в Англии. Из них 8,6 тысячи человек были заражены «дельта»-штаммом коронавируса, 34,6 тысячи — «альфа»-штаммом. Средний возраст испытуемых составил 31 год.

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Исследование показало более высокий риск госпитализации или обращения за неотложной помощью для зараженных «дельта»-вариантом коронавируса по сравнению с теми, кто заражен британским штаммом. Ученые предупредили, что вспышка индийского варианта COVID-19 среди населения, не вакцинированного от коронавирусной инфекции, приведет к более тяжелой нагрузке на систему здравоохранения.

По данным Sky News, большинство участников не прошли вакцинацию от COVID-19. По словам одного из авторов исследования Гэвина Дабрера, вакцина способна защитить от «дельта»-варианта коронавирусной инфекции, и, так как на этот вариант приходится более 98 процентов случаев инфицирования в Великобритании, «жизненно важно, чтобы те, кто не получил две дозы вакцины, сделали это как можно скорее».

25 августа во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что коронавирус станет эндемическим заболеванием для Индии. По словам представителя организации, страна вступило в стадию «эндемичности», когда передача заболевания стала характерной только для определенных регионов. На данный момент вспышки инфекции регистрируют в тех районах, которые меньше всех пострадали от второй и третьей волн COVID-19.

