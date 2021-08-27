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В Индии разработают первый препарат для вакцинации подростков от COVID-19

Индийские ученые разработают препарат для вакцинации подростков от коронавируса к октябрю
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Фото: Sumit Saraswat / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Индийские ученые разработают препарат для вакцинации подростков от коронавируса к октябрю 2021-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Индии Раджеша Бхушана.

По информации агентства, речь идет о препарате ZyCov-D — первой в мире вакцине, созданной с использованием части генетического материала коронавируса. Компания-производитель вакцины Zydus Cadila получила разрешение на ее использование для прививания всех граждан старше 12 лет.

Бхушан заявил, что в настоящее время эксперты консультативной группы по выработке иммунитета к COVID-19 в стране также готовят рекомендации по прививкам для детей. «Мы ведем с ними переговоры, и как только мы определим условия закупок, мы поделимся ими с вами», — рассказал он на пресс-конференции.

25 августа во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что коронавирус станет эндемическим заболеванием для Индии. По словам представителя организации, страна вступило в стадию «эндемичности», когда передача заболевания стала характерной только для определенных регионов. На данный момент вспышки инфекции регистрируют в тех районах, которые меньше всех пострадали от второй и третьей волн COVID-19.

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