В мире сделали пять миллиардов прививок от коронавируса

Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило пять миллиардов. Об этом передает ТАСС со ссылкой на официальные заявления властей и статистику СМИ.

Около половины из них приходится на две страны — Китай (1,96 миллиарда прививок) и Индию (0,59 миллиарда). Отмечается, что при этом определить, сколько людей завершили вакцинацию от COVID-19 не представляется возможным, так как не все страны сообщают об этом.

Ранее ученые американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сравнили шансы госпитализации у привитых и непривитых от коронавируса. По результатам отчета о заболеваемости COVID-19 в Лос-Анджелесе в конце июля, риск попасть в больницу у не вакцинированных пациентов в 29 раз выше, чем у вакцинированных. Кроме того, не получившие прививку имеют в пять раз большую вероятность заразиться коронавирусом, чем те, кто привился.