Мир
 
Последние новости
Россиян вывезут из Афганистана самолетами Минобороны
Россиянам рассказали об опасности сохранения паролей в браузере
В России предложили снизить ставку по ипотеке на энергоэффективное жилье
В России запретили рекламу из громкоговорителей на зданиях
Блогерша раскрыла трюки для сохранения цвета темных вещей при стирке
BMW с депутатом Госдумы пролетел разводящийся мост в Петербурге и попал на видео
В Греции назвали «фашистскими» меры против непривитых от COVID-19
На Украине заявили о «зраде» на военном параде в честь Дня независимости
Фото курящих в раздевалке Роналдо и Роберто Карлоса вызвало восхищение в сети
Новости партнеров
Прослушать новость

В мире сделали пять миллиардов прививок от коронавируса

ТАСС: число сделанных в мире прививок от COVID-19 превысило пять миллиардов
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: AJENG DINAR ULFIANA / Reuters

Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило пять миллиардов. Об этом передает ТАСС со ссылкой на официальные заявления властей и статистику СМИ.

Около половины из них приходится на две страны — Китай (1,96 миллиарда прививок) и Индию (0,59 миллиарда). Отмечается, что при этом определить, сколько людей завершили вакцинацию от COVID-19 не представляется возможным, так как не все страны сообщают об этом.

Ранее ученые американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сравнили шансы госпитализации у привитых и непривитых от коронавируса. По результатам отчета о заболеваемости COVID-19 в Лос-Анджелесе в конце июля, риск попасть в больницу у не вакцинированных пациентов в 29 раз выше, чем у вакцинированных. Кроме того, не получившие прививку имеют в пять раз большую вероятность заразиться коронавирусом, чем те, кто привился.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Американские ученые оценили шансы попасть в больницу у непривитых от COVID-19
Экономика США оказалась в зависимости от вакцины
Раскрыты данные о безопасности и эффективности вакцины «КовиВак»