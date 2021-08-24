Экономика США оказалась в зависимости от вакцины

Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от коронавируса, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, признав, что полный цикл клинических испытаний прошел успешно. Pfizer-BioNTech оказалась первой вакциной в США, получившей окончательную лицензию на применение, что поспособствовало незамедлительному росту экономических показателей. Об этом сообщает NBC.

Повышение фондовых индексов отражает ожидания правительства, что полное одобрение Pfizer-BioNTech увеличит уровень вакцинации среди населения. Промышленный индекс Доу-Джонса увеличился на 300 пунктов, а индексы S&P 500 и Nasdaq выросли до рекордных максимумов. Такая тенденция показывает, что экономика находится в зависимости от показателей вакцинации.

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Президент США Джо Байден настоял на том, чтобы компании требовали от сотрудников вакцинироваться, после чего крупнейшая в стране государственная школьная система Нью-Йорка объявила, что все сотрудники должны получить хотя бы одну дозу вакцины к 27 сентября. Министерство обороны США подошло к требованиям вакцинации более строго, обязав 1,4 миллиона военнослужащих страны пройти вакцинацию. Некоторые частные компании, такие как United Airlines, Tyson Foods, Walmart и Walt Disney, уже потребовали сотрудников пройти вакцинацию.

Полное принятие вакцины FDA может помочь увеличить темпы экономического роста, которые замедлились из-за роста числа заболевших «дельта»-штаммом коронавируса. Недавний опрос Kaiser Family Foundation показал, что около трети непривитых взрослых американцев готовы поменять свое решение после полного одобрения вакцины со стороны FDA. «По мере того, как граждане будут более комфортно жить с вирусом — либо из-за увеличения количества вакцинаций, либо из-за естественного иммунитета от вылеченных инфекций, — экономика, вероятно, продолжит придерживаться восходящей траектории», — сказал директор по инвестициям Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли. Кроме того, рост числа вакцинированных позволит быстрее восстановиться секторам бизнеса, которые в большей мере зависят от потребительских настроений, например секторам досуга и гостеприимства.

По состоянию на 24 августа в США официально зарегистрировано 38 миллионов случаев заражения коронавирусом, среди которых 630 тысяч летальных исходов. Полностью вакцинировалось более 52 процентов населения всех возрастов.