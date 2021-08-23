Акции производителя лекарств от рака выросли на 200 процентов из-за Pfizer

Компания Pfizer, производитель самой продаваемой вакцины против коронавируса, приобретет компанию Trillium Therapeutics, которая специализируется на лекарстве от рака. Как сообщает Bloomberg, Pfizer выкупит все акции компании Trillium. Сумма сделки составит 2,26 миллиарда долларов.

Каждая акция обойдется производителю вакцины в 18,50 доллара. Ценные бумаги Trillium увеличились почти на 200 процентов на торгах перед открытием рынков США: на момент предыдущего закрытия стоимость одной акции составляла 6,09 доллара, а на момент публикации материала — 17,7 доллара. Акции Pfizer тоже выросли на 3,3 процента на фоне грядущей сделки.

В сентябре 2020 года компания Pfizer инвестировала 25 миллионов долларов в Trillium в рамках своей инициативы Breakthrough Growth Initiative. Старший вице-президент группы исследований и разработок Pfizer в области онкологии Джефф Сеттлман вошел в состав научно-консультативного совета Trillium.

Портфолио Trillium включает биопрепараты, повышающие способности врожденной иммунной системы пациентов обнаруживать и уничтожать раковые клетки. Приобретение производителя лекарства от рака укрепляет лидерство Pfizer в области онкологии. Сделка расширит инновационный портфель компании и будет способствовать ее росту в 2026-2030 годах.

В августе 2021 года Pfizer предоставила финансирование программе Breast Cancer Now Catalyst Program, которая исследует аспирин как часть терапии против агрессивной формы рака груди. Компания выделила грант на независимые медицинские исследования и предоставила доступ к нескольким лекарствам.