США подарили Грузии полмиллиона доз вакцины от коронавируса

Правительство США распорядилось направить в Грузию полмиллиона доз вакцины от коронавируса Pfizer на безвозмездной основе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили.

По его словам, подаренная партия прибудет в республику уже в субботу, 24 июля. Запас вакцины в стране с учетом ранее поставленных препаратов из Китая возрастет до двух миллионов доз. «Поэтому я призываю население более активно включиться в процесс вакцинации», — сказал Гарибашвили.

К настоящему времени в Грузии сняты все ограничения, которые действовали из-за вспышки COVID-19 с осени 2020 года. Одно из последних требований — соблюдение комендантского часа — было отменено в стране 1 июля. За два дня до этого власти сообщили об обнаружении в республике индийского штамма коронавируса «дельта».