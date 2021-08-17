Мир
 
Последние новости
Европарламент испугался влияния России и КНР в «политическом вакууме» Афганистана
В ВЭФ — 2021 примет участие 51 страна
Вопрос из «Кто хочет стать миллионером?» застал врасплох ведущего
Губерниев поделился эмоциями после прямого эфира с Карпиным
Карпин ответил на вопрос о Жиркове в сборной фразой «не знаем, живой он или нет»
В США опровергли эвакуацию сотрудников посольства в Афганистане
Мировые цены на сахар продолжат расти
Российский дезинфектор назвал эффективные способы борьбы с тараканами 
Побывавшая в Адлере россиянка пожаловалась на толпы людей и «жировые пятна» в море
Новости партнеров
Прослушать новость

Белый дом сделал обязательными «бустерные» дозы для всех привитых граждан

В США сдлают обязательной вакцинацию «бустерными» дозами всех, кто уже полностью привился
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Белый дом объявит об обязательной вакцинации дополнительными, бустерными дозами препарата от коронавируса для всех, кто уже полностью привился двумя дозами. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на официальные лица.

Сделать третью прививку нужно будет спустя восемь месяцев после второй дозы. Скорее всего, по данным портала, первые бустеры будут колоть не раньше середины сентября, когда Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдаст разрешение двухкомпонентной вакцине Pfizer-BionTech.

По мнению собеседников агентства, официальное заявление будет сделано на этой неделе и станет открытым сигналом того, что коронавирус в США перешел в разряд эндемических — то есть, тех, что регулярно повтораяются в одной и той же местности, — тогда, по словам экспертов, к сезонному гриппу добавится сезонный коронавирус.

11 августа Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к компании Pfizer с предложением использовать российский препарат «Спутник Лайт» для третьей, дополнительной прививки в целях усиления эффекта от вакцинации против коронавирусной инфекции. Представители фонда подчеркнули, что рост числа инфицированных новым штаммом COVID-19 в США и Израиле указывает на то, что вакцинам с мРНК нужен гетерогенный бустер для усиления и продления иммунного ответа.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Инфекционист оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами
Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» в годовщину регистрации
Вирусолог объяснил необходимость третьей дозы прививки от COVID-19