Белый дом сделал обязательными «бустерные» дозы для всех привитых граждан

В США сдлают обязательной вакцинацию «бустерными» дозами всех, кто уже полностью привился

Белый дом объявит об обязательной вакцинации дополнительными, бустерными дозами препарата от коронавируса для всех, кто уже полностью привился двумя дозами. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на официальные лица.

Сделать третью прививку нужно будет спустя восемь месяцев после второй дозы. Скорее всего, по данным портала, первые бустеры будут колоть не раньше середины сентября, когда Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдаст разрешение двухкомпонентной вакцине Pfizer-BionTech.

По мнению собеседников агентства, официальное заявление будет сделано на этой неделе и станет открытым сигналом того, что коронавирус в США перешел в разряд эндемических — то есть, тех, что регулярно повтораяются в одной и той же местности, — тогда, по словам экспертов, к сезонному гриппу добавится сезонный коронавирус.

11 августа Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к компании Pfizer с предложением использовать российский препарат «Спутник Лайт» для третьей, дополнительной прививки в целях усиления эффекта от вакцинации против коронавирусной инфекции. Представители фонда подчеркнули, что рост числа инфицированных новым штаммом COVID-19 в США и Израиле указывает на то, что вакцинам с мРНК нужен гетерогенный бустер для усиления и продления иммунного ответа.