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Американские ученые оценили шансы попасть в больницу у непривитых от COVID-19

Вероятность госпитализации у непривитых от COVID-19 в 29 раз выше, вычислили ученые CDC
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Фото: THAIER AL-SUDANI / Reuters

Ученые американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сравнили шансы госпитализации у привитых и непривитых от коронавируса. О результатах исследования сообщает портал Axios.

По результатам отчета о заболеваемости COVID-19 в Лос-Анджелесе в конце июля, риск попасть в больницу у не вакцинированных пациентов в 29 раз выше, чем у вакцинированных. Кроме того, не получившие прививку имеют в пять раз большую вероятность заразиться коронавирусом, чем те, кто привился.

При этом отмечается, что четверть (25 процентов) всех случаев заражений в Лос-Анджелесе, которые были зафиксированы с 1 мая по 25 июля, пришлись на вакцинированных жителей США. Еще 71 процент зараженных не привились, а 3 процента граждан не успели закончить курс.

Как отмечает издание, полученные данные совпадают с другим исследованием CDC, согласно которому эффективность вакцин сократилась из-за «дельта»-варианта коронавируса. В результате обследования медперсонала, работающего в красной зоне, выяснилось, что эффективность защиты препаратов сократилась до 66 процентов вне зависимости от времени, когда проходила вакцинация.

Ранее профессор Института иммунологии Ла-Хойи доктор Шейн Кротти заявил, что появление полностью невосприимчивого к вакцинам штамма коронавируса маловероятно. Он пояснил, что невосприимчивость не соответствует паттерну поведения вируса.

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