Эксперты оценили шансы заболеть COVID-19 в третий раз

Эксперты рассказали изданию РБК о том, есть ли шансы заразиться коронавирусом в третий раз.

Заболеть COVID-19 в третий раз весьма маловероятно и это вряд ли окажет влияние на тяжесть заболевания, объяснил завлабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов. «Это казуистика. У 2–3 процентов населения иммунитет и после вакцинации не формируется», — подчеркнул он.

При этом специалист добавил, что на тяжесть заболевания скорее оказывает влияние состояние иммунитета человека, так как если он слабый, то каждый раз пациент будет тяжело переносить заболевание. В третий раз заразиться коронавирусом можно только при глубоких дефектах иммунной системы, резюмировал он.

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский также выразил мнение, что все зависит от иммунного статуса организма. По его словам, перенесенная инфекция не может обеспечить полноценную защиту, однако после прививки «Спутником V» человек получает хороший статус и надежную защиту. В то же время эксперт добавил, что небольшой шанс заразиться коронавирусом в третий раз существует.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков заявил о возможности заболеть COVID-19 в третий раз, причем, по его словам, заболевание может протекать гораздо тяжелее, чем в первые два. «Сейчас поступают люди, которые болеют третий раз. Вирус настолько обходит иммунный барьер, что спокойно заражает второй и третий раз. Зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два», — отметил медик.