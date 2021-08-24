Раскрыты данные о безопасности и эффективности вакцины «КовиВак»

Ученые Федерального научного центра имени Чумакова РАН опубликовали данные о безопасности и эффективности вакцины «КовиВак». Результаты доклинических исследований вакцины на животных раскрыты в журнале Emerging Microbes & Infections.

Российская вакцина против COVID-19 «КовиВак» основана на инактивированном вирусе SARS-CoV-2. В июне началась третья фаза клинических испытаний вакцины на людях, которую планируют завершить 30 декабря 2022 года. По результатам исследований ученые сделают окончательные выводы о действенности и безопасности «КовиВак».

В журнале опубликованы промежуточные выводы, полученные после испытаний на животных. Ученые наблюдали за состоянием иммунитета привитых морских свинок, мышей, мартышек и сирийских хомяков, сравнивая его с уровнем иммунной защиты животных из контрольных групп.

Анализ результатов подтвердил гуморальный иммунный ответ у привитых животных в виде специфических к SARS-CoV-2 и нейтрализующих тел — lgG и Nab соответственно. Уровень последних не снижался на протяжении одного года. В свою очередь, курс из двух прививок обеспечил защиту сирийских хомяков от тяжелой пневмонии при интраназальном заражении живым вирусом.

Также у вакцинированных животных не обнаружили признаков аллергии или каких-либо изменений по сравнению с непривитыми особями. Показатели подопытных животных были в пределах физиологической нормы.

Изначально разработчики «КовиВак» предполагали, что вакцине на основе белка SARS-CoV-2 будет свойственна репродуктивная токсичность. Поэтому вакцину отдельно протестировали на беременных мышах. Исследование показало, что вакцина не влияет на внутриутробное и послеродовое развитие потомства.

Результаты исследований доказывают безопасность вакцины для животных, считают авторы. Это может стать основой для проведения дальнейших клинических исследований на людях.

