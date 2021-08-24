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Россиянам назвали сроки появления обновленной вакцины «КовиВак»

Вирусолог Викулов: обновленная вакцина «КовиВак» может быть готова уже через месяц
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал сроки появления обновленного препарата «КовиВак». Об этом во вторник, 24 августа, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

По его словам, вакцина может быть готова уже через месяц. Российский вирусолог отметил также, что модификация препарата в целом занимает от одного до четырех месяцев.

Ранее глава центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил о намерении модифицировать вакцину от COVID-19 «КовиВак» под «дельта»-вариант. Новая версия может быть комбинированной, то есть содержать сразу два компонента, заявил он.

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