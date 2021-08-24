В центре имени Чумакова модифицируют вакцину «КовиВак» под новые штаммы

В центре имени Чумакова намерены модифицировать вакцину от COVID-19 «КовиВак» под новые штаммы. Об этом заявил глава центра Айдар Ишмухаметов, передает ТАСС.

Он также отметил, что препарат изменят в том числе для действия против «дельта»-варианта коронавируса. По словам Ишмухаметова, центр имени Чумакова с октября может удвоить выпуск вакцины до 2,5 миллиона доз в месяц.

В настоящее время специалисты ожидают разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний препарата на гражданах старше 60 лет. Уточняется, что исследования должны пройти в сентябре.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что вакцинация «КовиВаком» переносится легче, чем «Спутником V», но последний обеспечивает более высокий уровень защиты из-за повышенной выработки антител к COVID-19. Он рекомендовал прививаться «КовиВаком» тем, кто перенес коронавирус, так как в этом случае будет наблюдаться высокий титр антител.