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В центре имени Чумакова модифицируют вакцину «КовиВак» под новые штаммы

ТАСС: центр имени Чумакова изменит вакцину «КовиВак» под новые штаммы
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Фото: Кирилл Брага / Риа новости

В центре имени Чумакова намерены модифицировать вакцину от COVID-19 «КовиВак» под новые штаммы. Об этом заявил глава центра Айдар Ишмухаметов, передает ТАСС.

Он также отметил, что препарат изменят в том числе для действия против «дельта»-варианта коронавируса. По словам Ишмухаметова, центр имени Чумакова с октября может удвоить выпуск вакцины до 2,5 миллиона доз в месяц.

В настоящее время специалисты ожидают разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний препарата на гражданах старше 60 лет. Уточняется, что исследования должны пройти в сентябре.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что вакцинация «КовиВаком» переносится легче, чем «Спутником V», но последний обеспечивает более высокий уровень защиты из-за повышенной выработки антител к COVID-19. Он рекомендовал прививаться «КовиВаком» тем, кто перенес коронавирус, так как в этом случае будет наблюдаться высокий титр антител.

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