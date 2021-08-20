Производитель «КовиВак» подал заявку на регистрацию в Южной Корее

Производитель российской вакцины «КовиВак» подал заявку на регистрацию препарата в Южной Корее. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения республики.

Пока что южнокорейские власти не планируют закупки препарата.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов ранее объяснил, что вакцинация «КовиВаком» переносится легче, чем «Спутником V», однако последний обеспечивает более высокий уровень защиты из-за повышенной выработки антител к коронавирусу. Он посоветовал прививаться «КовиВаком» переболевшим COVID-19, так как в этом случае будет наблюдаться высокий титр антител.

Этот препарат уже пользуется большой популярностью в России: он закончился в Москве меньше чем за сутки. По словам директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, это можно объяснить консервативностью жителей России. Поскольку «КовиВак» создана по хорошо известной технологии, ее предпочитают таким препаратам, как «ЭпиВакКорона», и «Спутник V».

Вакцину «КовиВак» разработал центр имени Чумакова, она вышла в гражданский оборот в начале лета текущего года. По данным разработчиков, иммунитет к COVID-19 после применения препарата сохраняется около восьми месяцев.