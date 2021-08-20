В Индии одобрили первую в мире ДНК-вакцину от COVID-19

Экспертный комитет индийского регулятора в области лекарственных средств предложил одобрить первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса — ZyCoV-D, которая является трехдозной. Соответствующая рекомендация направлена Генеральному контролеру лекарственных средств (DCGI) Индии. Об этом сообщает телеканал CNBC-TV18.

По информации источника, эксперты считают, что производителю вакцины индийской компании Zydus Cadila необходимо предоставить дополнительные данные по вакцине из двух доз.

Сообщается, что ZyCoV-D — это вакцина на основе плазмиды, она является внутрикожной и вводится без шприца. В случае одобрения ZyCoV-D станет пятой вакциной, разрешенной для использования в Индии.

Ранее Центр глобального развития США заподозрил Индию в занижении показателей смертности от COVID-19 после проведения собственного исследования. Эксперты заявили, что число смертей в ходе пандемии коронавируса в Индии может оказаться в десять раз больше официальных данных.