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В России «дельта»-штамм коронавируса вытеснил большинство других вариантов

Глава центра «Вектор»: преобладание «дельта»-штамма коронавируса превысило 95 процентов
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Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Преобладание «дельта»-штамма коронавируса над другими штаммами в России превысило 95 процентов. Об этом сообщил генеральный директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов, его слова передает «Интерфакс».

«Большинство вариантов вытеснено «дельта»-вариантом. Не только во всех регионах мира, но и в России. В большинстве субъектов встречаемость «дельта»-варианта превосходит уже 95 процентов», — заявил Максютов.

Кроме того, он отметил, что в некоторых регионах страны «дельта»-штамм зафиксирован в 99 процентах случаев.

Гендиректор центра подчеркнул, что существующие вакцины от COVID-19 действуют против «дельта»-штамма коронавируса, однако с меньшей эффективностью, чем при первоначальном варианте заболевания.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов допустил, что смертность от «дельта»-штамма коронавируса может оказаться выше, чем от других штаммов. По его словам, при заражении этим штаммом наблюдается повышенное количество развития тяжелых форм COVID-19 у молодых людей.

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