Вице-премьер Голикова оценила июльский рост смертности в России

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила рост смертности в России в июле 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат политика.

По данным Росстата, смертность в прошлом месяце по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 18,6 процента. «Это связано с существенным, по сравнению с прошлым годом, подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России, начавшимся в июне текущего года и продолжающимся по результатам последней недели в 10 регионах», — указала она.

Голикова уточнила, что весь прирост смертности в стране вызван COVID-19. При этом она добавила, что в августе смертность в России остается на прежнем уровне.

26 августа помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов допустил, что смертность от «дельта»-штамма коронавируса может оказаться выше, чем от других штаммов. По его словам, при заражении этим штаммом наблюдается повышенное количество развития тяжелых форм COVID-19 у молодых людей. Он также отметил, что среди вакцинированных число госпитализаций и тяжелых случаев COVID-19 ниже, чем среди не сделавших прививку.

Ранее руководитель новосибирской клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич предсказал, что пандемия COVID-19 продлится еще пять лет, а россиян ожидают еще пять-шесть волн коронавируса. По словам врача, каждая новая волна будет сильнее, но короче. Он добавил, что бесконечное появление новых более устойчивых мутаций может быть связано со слабым иммунитетом граждан. Вакцинация населения, в свою очередь, усиливает селекцию устойчивого вируса. Так, инфекция не будет распространяться при напряженном иммунитете, однако со временем ослабеет, тогда будет происходить отбор сильных мутаций.