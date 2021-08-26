В Минздраве допустили повышенную смертность от «дельта»-штамма коронавируса

Минздрав России: летальность от «дельта»-штамма коронавируса может быть выше

Смертность от «дельта»-штамма коронавируса может оказаться выше, чем от других штаммов, допустил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает «Интерфакс».

По его словам, при заражении этим штаммом наблюдается повышенное количество развития тяжелых форм COVID-19 у молодых людей.

«Летальность при заболевании COVID-19, вызванном "дельта"-штаммом, может быть выше аналогичных показателей в предыдущий период подъема заболеваемости», — заявил Кузнецов.

Он также отметил, что среди вакцинированных число госпитализаций и тяжелых случаев COVID-19 ниже, чем среди не сделавших прививку.

Ранее доктор биологических наук Сергей Нетесов спрогнозировал россиянам падение показателей смертности в ближайшее время. По его словам, из большинства российских регионов уходит жаркая погода, поэтому снижается и число случаев коронавируса.