Россиян предупредили об опасных инфекциях после укусов комаров

Роспотребнадзор предупредил россиян, что через укус комара человеку могут передаваться опасные инфекции, которые свойственны для России. Среди них туляремия, дирофилярии, японский энцефалит, лихорадки западного Нила и другие, передает ТАСС.
«Помимо дирофилярий кровососущие комары способны передавать человеку через укусы возбудителей других эндемичных (свойственных) для Российской Федерации болезней», — отметили в ведомстве. Роспротребнадзор отметил лихорадки, вызываемые вирусами комплекса Калифорнийского энцефалита, это лихорадка Инко, Тагиня, Хатанга, а также Батаи, Синдбис, карельская и Леса Семлики.
Также через укус кровососущих насекомых могут передаваться болезни, нехарактерные для России — это малярия, лихорадка денге, Чикунгунья, желтая, Зика, долины Рифт.
Ранее врач аллерголог-иммунолог, ведущий специалист Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии Анна Максимова предупредила, что некоторых случаях укус слепня или комара может привести к серьезному риску для здоровья и даже привести к госпитализации. В частности, речь идет о расчесывании укуса, поскольку при нем в рану может попасть инфекция.