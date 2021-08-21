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Россиян предупредили об опасных инфекциях после укусов комаров

Роспотребнадзор: через укус комара передаются инфекции, которые свойственны для России
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Фото: Pixabay

Роспотребнадзор предупредил россиян, что через укус комара человеку могут передаваться опасные инфекции, которые свойственны для России. Среди них туляремия, дирофилярии, японский энцефалит, лихорадки западного Нила и другие, передает ТАСС.

«Помимо дирофилярий кровососущие комары способны передавать человеку через укусы возбудителей других эндемичных (свойственных) для Российской Федерации болезней», — отметили в ведомстве. Роспротребнадзор отметил лихорадки, вызываемые вирусами комплекса Калифорнийского энцефалита, это лихорадка Инко, Тагиня, Хатанга, а также Батаи, Синдбис, карельская и Леса Семлики.

Также через укус кровососущих насекомых могут передаваться болезни, нехарактерные для России — это малярия, лихорадка денге, Чикунгунья, желтая, Зика, долины Рифт.

Ранее врач аллерголог-иммунолог, ведущий специалист Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии Анна Максимова предупредила, что некоторых случаях укус слепня или комара может привести к серьезному риску для здоровья и даже привести к госпитализации. В частности, речь идет о расчесывании укуса, поскольку при нем в рану может попасть инфекция.

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