Эксперт рассказала о вызывающих серьезный риск для здоровья укусах насекомых

В некоторых случаях укус слепня или комара может привести к серьезному риску для здоровья и даже привести к госпитализации. Об этом радио Sputnik рассказала врач аллерголог-иммунолог, ведущий специалист Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии Анна Максимова.

В частности, речь идет о расчесывании укуса, поскольку при нем в рану может попасть инфекция. По словам эксперта, следует обратиться к врачу в случаях, если укус не заживает, образовался нарыв или увеличилась площадь отечности. Укус насекомого в угол глаза, сопровождающийся отеком, также является поводом для визита к врачу. Помимо этого обратиться за медпомощью нужно при затрудненном дыхании, приступах удушья или появившихся болях за грудиной после контакта с насекомым.

Чтобы не было желания чесать место укуса, Максимова рекомендует использовать специальные охлаждающие гели или кремы с антигистаминным эффектом. Если доступа к лекарственным препаратам нет, избавиться от зуда поможет холодный компресс.

Ранее ученые выяснили, что изменение климата ускорило заражение людей малярией и лихорадкой денге, переносимыми комарами.