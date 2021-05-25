Россиян предупредили о 100 видах кровососущих комаров

Роспотребнадзор предупредил россиян о 100 видах и подвидах кровососущих комаров, обитающих на территории страны, а также напомнил правила профилактики их укусов. Информация размещена на сайте надзорного ведомства.

В ведомстве отметили, что мероприятия по защите людей от укусов комарами в жилых помещениях включают использование противомоскитных сеток на окнах и дверях.

Также россиян призвали производить обработку помещений инсектицидными средствами в аэрозольной упаковке, обработку террас, веранд и туристических палаток «противокомариными инсектицидными спиралями или стержнями». Помимо этого, специалисты советуют использовать электрофумигаторы.

В качестве средств индивидуальной защиты Роспотребнадзор перечислил репеллентные и инсектицидно-репеллентные средства. При этом в местах массового «нападения комаров» следует использовать защитную одежду.

«Специфическая профилактика инфекций, передающихся комарами, (вакцинация) разработана против туляремии, желтой лихорадки, лихорадки Денге и японского энцефалита. Неспецифические профилактические мероприятия осуществляют посредством комплексных мероприятий... и применения средств индивидуальной защиты», — уточняется в сообщении.

Ранее в мае сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский опроверг популярный миф о «вкусовых предпочтениях» комаров. По его словам, комары не выбирают своих жертв по группе крови, их влечет человеческий запах и тепло.