Нашествие черных мошек в российском регионе сняли на видео

В селе Никитино Ярославской области сняли на видео нашествие черных мошек. Кадры с насекомыми публикует Telegram-канал «Треш Ульяновск».

Автор ролика показывает специальный костюм, похожий на одежду пчеловода. По его словам, именно так приходится одеваться, чтобы выйти на улицу, но даже это мало помогает от укусов. Пользователи мессенджера жалуются, что мошки кусаются даже через москитную сетку.

«Моя соседка, которая просто вышла высадить помидоры в грунт, так ее загрызли мошки, она была в москитной сетке», — сообщил местный житель. К своему расскажу он приложил фото женщины с искусанным до крови лицом.

Ранее был опровергнут миф о вкусовых предпочтениях комаров. По словам Вадима Марьинского, комары не выбирают своих жертв по группе крови, их влечет человеческий запах и тепло.