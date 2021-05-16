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Инфекционист описала симптомы разных форм клещевого энцефалита

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Фото: Pixabay

Симптомы клещевого энцефалита могут быть разными, в зависимости от его клинической формы. Проявления болезни в беседе с радио «Говорит Москва» описала врач-инфекционист Инфекционной клинической больницы №1 София Русанова.

По ее словам, общими для всех типов энцефалита симптомами служат высокая температура, ломота в суставах и мышцах, головная боль.

«Самая простая форма, которая протекает доброкачественно, — это просто лихорадочная форма. Есть форма менингеальная, которая протекает с синдромами менингита — это головная боль, тошнота, рвота, как и при другом менингите», — сказала врач, добавив, что существуют и другие формы болезни, в том числе сопровождающиеся параличом.

Чтобы избежать укуса клеща, Русанова посоветовала носить герметичную одежду светлых тонов, защищать шею, пользоваться репеллентами и осматривать себя на предмет клещей каждые 20-30 минут. Для домашних животных также следует использовать специальные спреи, рекомендуемые ветеринарами.

Ранее врач-инфекционист Морозовской детской больницы Алексей Ртищев назвал способ удалить клеща самостоятельно. По словам медика, нужно обвязать нитку вокруг того места, где клещ присосался к коже, и выкрутить против часовой стрелки.

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