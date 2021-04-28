Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща

Появление лихорадки и сыпи на теле в эпидсезон могут свидетельствовать о том, что человека укусил инфицированный клещ. Об этом сообщил врач-инфекционист Морозовской детской больницы Алексей Ртищев в беседе с РИА Новости.

«Стоит помнить, что если факт присасывания клеща не установлен, нельзя гарантировать, что его не было. После укуса клещ может самостоятельно отвалиться, а возбудитель может проникнуть в кровь»,— отметил специалист.

По его словам, удалить клеща самостоятельно можно при помощи нитки. Ее нужно обвязать вокруг того места, где клещ присосался к коже, и выкрутить по часовой стрелке.

Врач-инфекционист ИКБ №2 Наталья Прохорова отметила, что после укуса клеща у взрослых людей и у детей появляются одни и те же симптомы — температура и сыпь. Она также призвала не паниковать из-за укуса членистоногих, а постараться как можно скорее удалить клеща. Это можно сделать самостоятельно или же обратиться в травмпункт по месту жительства. «После укуса необходимо сдать клеща на исследование на клещевые инфекции, при выявлении которых следует проконсультироваться с врачом-инфекционистом», — сказала Прохорова.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням СЗФО Елена Эсауленко назвала способы защититься от активизировавшихся клещей. Отправляясь на природу, следует одеться так, чтобы уменьшить возможность попадания членистоногих под одежду. «Брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. Верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки, а манжеты рукавов плотно прилегать к руке», — посоветовала Эсауленко. Также она отметила, что стоит надеть головной убор.