Россиянам назвали способы защититься от активизировавшихся клещей

Клещи максимально активны в мае и начале июня, однако риск укуса сохраняется в течение всего теплого времени года, сообщают «Известия».

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням СЗФО Елена Эсауленко назвала способы защититься от активизировавшихся клещей. Отправляясь на природу, следует одеться так, чтобы уменьшить возможность попадания членистоногих под одежду. «Брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. Верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки, а манжеты рукавов плотно прилегать к руке», — посоветовала Эсауленко. Также она отметила, что стоит надеть головной убор.

Кроме того, специалист порекомендовала выбирать однотонную одежду, поскольку на ней клещей будет легче заметить. Эсауленко добавила, что спустя каждые 1–1,5 часа необходимо проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения прицепившихся клещей и их удаления. Также не стоит ставить палатку посреди опушки, где растет трава, и приносить домой полевые цветы.

Если членистоногое все-таки укусило человека, правильнее обратиться дежурному хирургу в приемное отделение ближайшей больницы, хотя можно попытаться удалить его самостоятельно специальной клещевой отверткой.

Ранее сообщалось, что жителям и гостям Подмосковья следует гулять в лесу с осторожностью, так как в регионе уже проснулись клещи. «Клещи переносят опасные заболевания — боррелиоз, гранулоцитарный плазмоз, эрлихиоз, клещевой энцефалит и другие», — говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.