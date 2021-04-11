Терапевт описал способ защититься от укуса клеща

Весной наступает сезон активности клещей. Чтобы защититься от их укуса, нужно предпринимать меры предосторожности. Их в беседе с РИА Новости описал врач-терапевт Николай Долдо.

При угрозе нападения клеща следует надевать светлую одежду на резинке и с капюшоном. При этом штаны нужно заправлять в носки, посоветовал врач. Он также отметил важность использования спреев от клещей.

Чтобы обезопасить себя от укуса, следует каждые 15 минут осматривать одежду и тело на предмет клещей. В частности, внимание следует уделять подмышкам, шее, паховой области, ушным раковинам. По возвращении домой нужно провести еще один тщательный осмотр, подчеркнул Долдо.

Для максимальной защиты от клещевого энцефалита необходимо сделать прививку. Если клещ все же укусил, нужно обратить за помощью к врачу или аккуратно удалить насекомое самостоятельно. Как уточнил терапевт, делать это нужно без резких движений, не сдавливая тело клеща. После его удаления нужно обработать ранку спиртом или йодом.

«Удалив клеща, вы можете сохранить его для исследования на зараженность. Для этого поместите его в небольшой стеклянный флакон с плотной крышкой и положите туда ватку, слегка смоченную водой. Закройте флакон крышкой и до момента транспортировки в лабораторию храните его в холодильнике», — разъяснил эксперт.