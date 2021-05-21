Опровергнут миф о вкусовых предпочтениях комаров

Сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский опроверг популярный миф о «вкусовых предпочтениях» комаров. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

По его словам, комары не выбирают своих жертв по группе крови, их влечет человеческий запах и тепло. Поэтому у активно потеющих людей больше шансов быть укушенными — насекомым банально проще так находить своих жертв. Однако если рядом с потным человеком окажутся другие, им «также достанется, поскольку в этом случае они не очень выбирают, кого кусать, а кого нет», добавил ученый.

Ранее сообщалось, что российские и американские ученые собрали геном комаров, чтобы отучить их пить кровь человека или переносить паразитов, вызывающих малярию. Предполагается, что геном комаров упростит борьбу с малярией. Новые данные помогут найти участки генов, ответственные за передачу заболевания, и позволят сделать так, чтобы малярийные комары либо перестали питаться кровью человека, либо не переносили паразитов.

В ноябре 2020 года руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань рассказала, что коронавирус способен короткое время жить в основных видах комаров до суток. По ее словам, было проведено исследование на распространенных в Китае видах комаров Aedes aegypti, Aedes albopictus и Culex quinquefasciatus. «Результаты продемонстрировали отсутствие размножения вируса в комарах данных видов и быструю гибель вируса в комаре в течение 24 часов», — сказала эпидемиолог.