Иностранка удивилась вылезающим из канализации комарам в Санкт-Петербурге

Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен удивилась вылезающим из канализации комарам в Санкт-Петербурге. О своем переезде в российский город она рассказала в издании Dagens Nyheter.

Журналистка описала Санкт-Петербург как город, который славится «отвратительнейшим сырым климатом». По ее признанию, до переезда она думала, что это преувеличение. «Но тогда я ничего не знала о комарах», — добавила она.

Как рассказала иностранка, она переехала в квартиру на Петроградском острове, который находится в дельте Невы. В первый день новоселья, почти уснув, Лаурен вдруг услышала комариный писк. Ситуация повторилась и на следующий день. Тогда ей посоветовали накапать в сливные трубы растительного масла, чтобы комары, которые только вылупились, не смогли выбраться из воды.

Лаурен призналась, что поначалу думала, будто насекомые прилетают из вентиляции. «Мысль о том, как комары появляются из сливных труб, очаровала меня», — поделилась она. По ее словам, через несколько недель насекомые все-таки исчезли.