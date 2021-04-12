Россиян предупредили о надвигающейся первой волне комаров. Об этом заявил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с радио Sputnik.

По его словам, сроки появления комаров зависят от погоды. Эксперт объяснил, что, когда закончатся ночные заморозки, начнут прогреваться открытые водоемы, в которых могут развиваться личинки насекомых. Марьинский подчеркнул, что чем ниже температура воды, тем медленнее появляются комары, если же температура будет довольно высокой, то первая волна начнется уже скоро. Возможно, мы столкнемся с ней уже в мае или даже чуть раньше, резюмировал он.

Специалист также добавил, что, если за снежной зимой приходит теплая весна, то в начале лета комаров может быть очень много.

Ранее сообщалось, что российские и американские ученые собрали геном комаров, чтобы отучить их пить кровь человека или переносить паразитов, вызывающих малярию. Предполагается, что геном комаров упростит борьбу с малярией. Новые данные помогут найти участки генов, ответственные за передачу заболевания, и позволят сделать так, чтобы малярийные комары либо перестали питаться кровью человека, либо не переносили паразитов.