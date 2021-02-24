Россияне поехали в отпуск на Мальдивы и вернулись с лихорадкой Денге

Россияне поехали в отпуск на Мальдивские острова и вернулись домой с лихорадкой Денге. Об этом рассказал глава территориального управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов, передает «Интерфакс».

В ходе оперативного совещания в областном правительстве в среду, 24 февраля, Щербатов сообщил о зафиксированных в регионе отдельных случаях завоза лихорадки Денге. «Отдыхали жители города Новосибирска на Мальдивах, в итоге — покусы комаров и произошел завоз», — сказал он. По словам Щербатова, внутреннего распространения на территории региона заболевание не получило.

Ранее россиян предупредили о риске подхватить малярию во время отдыха в Танзании и рекомендовали сделать прививку от этого смертельного заболевания всем, кто летит в Африку и Южную Америку. Кроме того, туристам, планирующим посетить Занзибар, посоветовали готовиться к поездке за несколько месяцев, чтобы успеть вакцинироваться от брюшного тифа и гепатита А, которые также можно подхватить на острове. Там же можно заразиться смертельно опасной лихорадкой Денге.