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В российском регионе тысячи насекомых закрыли собой небо и напугали жителей

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Видео: Страница ВКонтакте «Топ Тверь»/ Дмитрий Серов

Вечером 24 июля город Торжок Тверской области заполонили тысячи неопознанных насекомых. Они закрыли собой небо и напугали прохожих, передает портал «Топ Тверь».

Местный житель Дмитрий Серов заснял огромный рой на видео. Мошкара слеталась на источники света, включая фары автомобилей и фонари, обочины оказались усеяны ею. Автор ролика отметил, что насекомые появились в один момент.

Что это за насекомые, не сообщается, однако в августе 2020 года местные СМИ показывали аналогичные кадры из Торжка и писали о нашествии мотыльков. Отмечалось, что они живут всего один день и безопасны для человека.

Ранее жители российского поселка Усть-Камчатск засняли на видео нашествие тысяч комаров, которые образовали плотный смерч и облепили стекла автомобилей. На кадрах видно, как огромный рой москитов образует непроглядный вихрь, затем распадается на несколько секунд, а после возникает снова.

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